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Стивен Сигал пожелал россиянам на Новый год мира и победы

Спецпредставитель МИД РФ по гуманитарным связям актер Стивен Сигал пожелал россиянам на Новый год мира, победы и счастья, пишет РИА Новости .

«Я могу пожелать всем мира, счастья и победы», — сказал актер.

Он отметил, что Россия уверенно побеждает на поле боя. Также Сигал выразил уверенность, что избранный президент США Дональд Трамп попытается наладить отношения с РФ.

По его словам, от этого конфликта получают выгоду только «большие политики».

Ранее лидер общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов пригласил американского актера и специального представителя МИД РФ Стивена Сигала присоединиться к одному из добровольческих отрядов Вооруженных сил РФ, работающих в зоне спецоперации.