«Ветераны России» пригласили Сигала в добровольческий отряд на СВО

Лидер общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов пригласил американского актера и специального представителя МИД РФ Стивена Сигала присоединиться к одному из добровольческих отрядов Вооруженных сил РФ, работающих в зоне спецоперации. Он подчеркнул, что готов оказать актеру поддержку в этом направлении, сообщает NEWS.ru .

По словам Резяпова, движение полностью поддерживает Сигала в его желании сражаться за Россию в рамках СВО на Украине. «Ветераны России» считают, что его поступок является примером истинного патриотизма и глубокой любви к стране для всего мира.

Члены общественного движения готовы предоставить информационную и организационную помощь Сигалу в его намерении вступить в одно из добровольческих формирований ВС РФ, принимающих участие в спецоперации.

«Мы готовы, а также приглашаем его вступить в одно из добровольческих формирований, если он готов», — отметил Резяпов.

Ранее Сигал сообщил о своей готовности участвовать в боевых действиях на Украине. Знаменитый актер из Голливуда признался: если понадобится, он готов пожертвовать собой ради президента России Владимира Путина.