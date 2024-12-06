12-летняя девочка с психрасстройством пострадала в Москве во время клизмы

На западе Москвы в одном из семейных центров сотрудница серьезно травмировала 12-летнюю девочку с психическим заболеванием в момент, когда в ванной комнате пыталась сделать ей клизму с использованием душевого шланга, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

О происшествии сотрудники центра узнали не сразу, а только после того, как несовершеннолетней стало плохо. Осмотрев ребенка, они увидели, что весь памперс в крови. Первое, о чем подумали взрослые — ребенка изнасиловали, и начали проверять эту версию. Позднее выяснилось, что травма получена иным способом — во время клизмы.

Известно, что клизму девочке сделала 48-летняя помощница воспитателя, которая подменяла медсестру и проявила инициативу в проведении процедуры. Травма ребенку нанесена металлическим наконечником душевого шланга.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статьям «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Женщина, причинившая вред здоровью девочки, раскаивается и уже выплатила ее семье почти полмиллиона рублей.