Пленный офицер ВСУ Гоч рассказал, как оказался в окружении и сдался бойцам РФ

Пленный военнослужащий ВСУ, командир взвода, младший лейтенант Евгений Гоч рассказал, что попал в ряды украинской армии принудительно. Когда вместе с подразделением оказался в полном окружении, пытался сбежать, был ранен и в итоге сдался российским бойцам, сообщает Минобороны России .

По словам Гоча, до принудительной мобилизации он не служил в армии. После общей военной подготовки его направили на учения в Польшу на два с половиной месяца. Он учился на младшего лейтенанта.

«Изначально было частичное окружение, а потом уже стало полное окружение. А так как почти вся 17-я танковая бригада была где-то рядом, на позициях не было офицеров. Я единственный был», — рассказал Гоч, что происходило перед тем, как он принял решение сдаться в плен.

Гоч попал в плен во время боев в Ольговском лесу в Кореневском районе Курской области.