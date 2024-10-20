Смирнов: 43 беспилотника Украины атаковали ночью Курскую область

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Вооруженные силы Украины ночью 20 октября устроили массированную атаку Курской области с помощью 43 беспилотников самолетного типа, губернатор региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале сообщил, что никто из местных жителей не пострадал.

Силы ПВО сбили все 43 украинских дрона. Из-за падения осколков в Курске выбило окна у хозяйственной постройки, а в Железногорске загорелись два нежилых строения. Пламя быстро потушили спасатели.

«К счастью, никто из мирных жителей не пострадал. Обязательно окажем собственникам необходимую помощь», — сообщил Смирнов.

Губернатор Курской области напоминает местным жителям, что при обнаружении обломков сбитых дронов следует сообщить об этом по короткому номеру с мобильного телефона «112».

Самостоятельно трогать такие предметы категорически запрещается из соображений безопасности.