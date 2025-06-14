В Белгороде в результате атаки БПЛА повреждена кровля многоквартирного дома
В результате сброса взрывного устройства с беспилотника ВСУ в Белгороде кровля многоквартирного дома получила повреждения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
В результате атаки никто не пострадал. Однако незначительно повреждена кровля многоквартирного дома, отметил Гладков.
Также он добавил, что на место происшествия прибыли оперативные службы.
Ранее беспилотник ВСУ ударил по многоквартирному дому в поселке Борисовка Борисовского района Белгородской области. Пострадали три мирных жителя, в том числе ребенок.