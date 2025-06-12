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Три человека пострадали после того, как дрон врезался в жилой дом под Белгородом

Беспилотник ВСУ ударил по многоквартирному дому в поселке Борисовка Борисовского района Белгородской области. Пострадали три мирных жителя, в том числе ребенок, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

В момент атаки бабушка гуляла с двухлетним внуком. Мальчик получил открытую черепно-мозговую травму, он находится в тяжелом состоянии. У женщины минно-взрывная травма, контузия и осколочное ранение руки.

С места происшествия их госпитализировали Борисовскую ЦРБ. Планируется перевести малыша в детскую областную клиническую больницу, а его бабушку - в городскую больницу №2 г. Белгорода.

Третий пострадавший в момент атаки находился в квартире. Он обратился в больницу, где ему диагностировали контузию и баротравму. Сейчас мужчина находится под наблюдение медиков.

В атакованном доме поврежден фасад, выбиты стекла. Также осколки упали на припаркованный автомобиль.

Ранее Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли Шебекинский округ. Там также пострадали три человека.