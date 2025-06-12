сегодня в 11:38

Три мирных жителя пострадали в Белгородской области из-за атаки ВСУ

ВСУ обстреляли Шебекинский округ Белгородской области. В результате ранены три мирных жителя, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Украинские силы ударили по селу Новая Таволжанка. Там пострадали два человека. Мужчина получил баротравму, ему была оказана помощь на месте.

У женщины диагностировали минно-взрывную травму и касательное ранение предплечья. Бойцы самообороны доставили ее в Шебекинскую ЦРБ. В больнице пострадавшей оказали необходимую помощь, а затем отпустили на амбулаторное лечение.

В селе Маломихайловка дрон ВСУ ударил по машине. Пострадал мужчина. Его госпитализировали с осколочным ранением шеи. Медики прооперировали пострадавшего.

Информация о последствия атаки ВСУ уточняется.

Ранее Гладков сообщил, что за сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 55 боеприпасами и 94 дронами. В общей сложности семь человек получили разные травмы.