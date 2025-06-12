За сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 55 боеприпасами и 94 дронами

В течение последних суток дежурными средствами ПВО военные отражали атаку Вооруженных сил Украины по Белгородской области. Всего за 24 часа противник выпустил по российскому региону 55 боеприпасов и 94 дрона. В общей сложности семь человек получили разные травмы, об этом в Telegram-канале рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Массовому обстрелу подверглись разные населенные пункты в Белгородском, Борисовском, а также в Волоконовском районах. ВСУ атаковали Валуйский и Грайворонский муниципальные округа. В некоторых населенных пунктах от падения обломков сбитых дронов повредились дома, ограждения и частные автомобили. На некоторых территориях удалось избежать разрушений.

«В городе Шебекино от удара FPV-дрона по территории предприятия ранены шесть мирных жителей. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, лечение продолжают в амбулаторных условиях. В городе повреждены здание предприятия и одна машина», — рассказал Гладков.

Еще один человек пострадал в Вознесеновке. Там ВСУ ударили по гражданскому автомобилю. Мужчина получил серьезные травмы, его состояние оценивается как тяжелое. Врачи делают все возможное, чтобы спасти ему жизнь.

На местах повреждений частных домов и сельскохозяйственных предприятий работают оперативные службы.