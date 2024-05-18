В Белгороде объявили ракетную опасность

сегодня в 23:06

Над Белгородом прозвучало несколько взрывов, сообщает корреспондент РИАМО.

Около 23:00 в Белгороде и Белгородском районе объявили угрозу ракетной опасности, включили сирены воздушной тревоги.

Над городом зафиксировали несколько взрывов.

Ранее в субботу ПВО сбила одну тактическую ракету «Точка-У», четыре управляемые авиационные бомбы Hammer французского производства и две противорадиолокационные ракеты HARM производства США над территорией Белгородской области.