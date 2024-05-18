ПВО сбила украинскую ракету «Точка-У» над Белгородской областью

сегодня в 22:41

Информации о последствиях сбитой «Точки-У» над Белгородской областью нет

Дежурными средствами ПВО была уничтожена одна тактическая ракета «Точка-У» над территорией Белгородской области, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Уточняется, что инцидент произошел около 21:15 вечером в субботу.

Информации о последствиях на земле нет.

Ранее примерно в полдень субботу ПВО сбила четыре управляемые авиационные бомбы Hammer французского производства и две противорадиолокационные ракеты HARM производства США.