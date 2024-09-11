В Башкирии школьники осквернили памятник российским воинам, помочившись на БТР

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В Нефтекамске двое подростков справили нужду на БТР у военного мемориала

В Республике Башкортостан двое школьников справили нужду на памятник российским воинам, сообщает Lenta.ru .

Инцидент произошел в парке Победы в Нефтекамске.

На опубликованных кадрах видно, как как двое подростов мочатся на БТР-80 вблизи мемориала воинам-интернационалистам.

«Они шикарны. Я их обожаю!» — пришла в восторг от увиденного подруга парней.

Ранее в Новгородской области вандалы подожгли цветы, возложенные к Вечному огню. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.