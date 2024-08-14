В Башкирии подростка обвиняют в изнасиловании маленькой сестры

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В Башкирии подросток предстанет перед судом за изнасилование малолетней сестры

В Бижбулякском межрайонном суде 15 августа рассмотрит дело несовершеннолетнего жителя Башкирии, которого обвиняют в изнасиловании своей 12-летней сестры, сообщает kp.ru.

По версии следствия, с 22 по 25 февраля текущего года житель одной из деревень Ермекеевского района в родительском доме неоднократно совершал развратные действия против своей младшей сестры. Девочке не могла оказывать сопротивления из-за физического превосходства брата.

Правоохранительные органы задержали подростка, ему грозит до 20 лет тюремного заключения.

Ранее стало известно, что подростки насиловали детей в спецшколе № 124 Екатеринбурга. По словам пострадавших, педагоги знали о насилии, но не предпринимали никаких мер.