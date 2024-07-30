«Мы не виноваты»: подростки насиловали детей в спецшколе Екатеринбурга

Подростки, которых обвиняют в сексуальном насилии над детьми в спецшколе Екатеринбурга, прокомментировали ситуацию, заявив, что их оговорили, сообщает E1.RU .

Задержанные отрицают свою причастность и вину. Они настаивают, что в этом деле есть «корыстный интерес неких третьих лиц».

Один из задержанных, комментируя показания 12-летнего мальчика, отметил, что «других доказательств» сексуального насилия нет. И якобы ребенка подговорили это сделать.

По словам задержанных, не было даже очных ставок. Сначала им предъявили 72 эпизода, которые впоследствии сократили до 6. Задержанные уверяют, что сексуального насилия не было, а было лишь нанесение телесных повреждений воспитанникам.

Кроме того, воспитанники спецшколы вспомнили об ужасных условиях содержания в заведении, где директор заставляла ребят, уличенных в курении, съедать сигареты.

Весной 2023 года один из учащихся спецшколы № 124 в Екатеринбурге сбежал из заведения и рассказал матери о «секс-наказаниях» со стороны старших учеников. Причем об этом, по его словам, знали и педагоги, но не предпринимали никаких мер.

Услышанное повергло мать мальчика в шок, она обратилась в СК. Было возбуждено дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних». Были задержаны трое подростков, которые, по версии следствия, издевались над другими детьми.