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В Башкирии пьяные мужчины засунули кота в автомат с игрушками

В Республике Башкортостан двое пьяных мужчин засунули кота в автомат с игрушками. Сотрудники МЧС освободили животное, сообщает Baza .

Инцидент произошел в Уфе. На опубликованных кадрах видно, как кот лежит на игрушках внутри автомата. В этот момент мужчины играют в автомат и пытаются схватить кота клешнями.

По словам очевидцев, животное оказалось в автомате не случайно. Кота в него засунули двое пьяных мужчин.

На место были вызваны сотрудники МЧС, которые достали напуганное животное. В результате инцидента кот не пострадал.

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