В Балашихе задержали мужчину, избившего участника СВО

В Балашихе задержали 39-летнего местного жителя, которого подозревают в избиении участника специальной военной операции, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Согласно данным следователей, 13 сентября мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Возле магазина в Балашихе он поскандалил с участником СВО и его супругой, после чего нанес военнослужащему несколько ударов, в том числе и по голове.

Следователи уже работают с задержанным. Его обвиняют по п., а ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганские действия с применением насилия). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее в микрорайоне Павшинская пойма в Красногорске мужчина избил другого водителя во время дорожного конфликта. Один из водителей попросил другого сдать назад, чтобы можно было разъехаться во дворе. В ответ на просьбу мужчина накинулся на него, начал душить и бить.