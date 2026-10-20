В Можайском районе Москвы обновят водосточные системы 7 домов

В семи многоквартирных домах Можайского района на западе Москвы согласованы проекты капитального ремонта внутренних водостоков. Об этом сообщил председатель Комитета города по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

Проектами предусмотрен ремонт инженерных систем по следующим адресам: Можайское шоссе, дом № 42; Сколковское шоссе, дом № 4; Беловежская ул., дом № 21 и дом № 39, корп. 3; ул. Гришина, дом № 10, корп. 2, и дом № 14; ул. Ращупкина, дом № 4.

По словам Щербакова, капитальный ремонт систем внутреннего водостока запланирован в семи домах 1966–1979 годов постройки.

«Соответствующие проекты уже получили положительное заключение государственной экспертизы. Согласно документации, в зданиях отремонтируют стояки, а также заменят магистральный трубопровод на чердаках и в технических подпольях», — рассказал Щербаков.

Согласно проектным решениям, стояки систем внутреннего водостока отремонтируют методом санации. Сначала их состояние оценят с помощью специального оборудования для обследования трубопроводов, а затем устранят дефекты внутренних поверхностей: полости дважды прочистят и промоют под высоким давлением. После этого для восстановления конструкций внутри стояков проложат гибкие полимерные рукава, пропитанные реакционной смолой.

На Беловежской улице, в доме № 21 водосточные воронки на кровле находятся непосредственно над стояками. В остальных зданиях проектом предусмотрена замена магистральных трубопроводов на чердаках. Трубы будут соединять не сваркой, а с помощью муфт или резьбы — выбор зависит от диаметра.

Проектной документацией во всех зданиях также предусмотрена замена трубопроводов в технических подпольях. Там установят гидрозатворы, которые позволят выбирать способ отвода воды: в теплое время года стоки будут выводить открытым выпуском на отмостку, а при минусовых температурах — направлять в канализацию. Это необходимо, чтобы трубопроводы не переохлаждались, а возле зданий не образовывалась наледь.