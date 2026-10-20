Студентов Подмосковья пригласили на чемпионат «Код города»

Студенты бакалавриата, специалитета и магистратуры от 18 до 25 лет могут подать заявку на чемпионат «Код города» до 15 ноября. Финал пройдет 26 ноября в Москве, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Для участия в чемпионате «Код города» студентам нужно собрать команду из 3–5 человек и выполнить отборочное задание. К соревнованию допускаются учащиеся бакалавриата, специалитета и магистратуры в возрасте от 18 до 25 лет.

Чемпионат включает три направления. В «Робототехнике» участникам предстоит разработать алгоритм для сервисного робота, который самостоятельно проходит маршрут и обходит препятствия. В направлении «ИИ в бизнес-процессах» нужно создать решение для анализа обратной связи стажеров и наставников. В «Сетевом сервисе» — систему мониторинга телеком-инфраструктуры на основе искусственного интеллекта и компьютерного зрения.

Финал состоится 26 ноября в Москве. Заявки принимают до 15 ноября. Ознакомиться с положением конкурса и зарегистрироваться можно на сайте мероприятия.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе уже открыли и планируются к запуску различные автоматизированные склады.

«Могу сказать, что на сегодня у нас четыре ведущие компании по робототехнике — это пока не гуманоиды, нам гуманоиды, может быть, и пока не к спеху: есть с кем пообщаться и дома, и на работе. А вот автоматизированные системы — мы их уже видим и в Раменском, и в Электростали, и в Ленинском, и, наверное, в любом другом городском округе. Огромное количество мигрантов используется в логистическом бизнесе, распредцентры. <…> В Подольске мы открыли автоматизированный склад», — рассказал Воробьев.