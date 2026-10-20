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Мощный пожар в автосервисе на северо-востоке Москвы ликвидирован

Происшествия

Мощный пожар в автосервисе на северо-востоке столицы ликвидирован. В результате ЧП пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Днем во вторник загорелся автосервис по адресу: Лианозовский проезд, д. 8. Огонь распространился на площади 600 «квадратов».

Прибывшие на вызов пожарно-спасательные подразделения тушили возгорание с помощью вертолета.

Информации о пострадавших не поступало.

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