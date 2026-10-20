Экс-президент Сербии Вучич заявил о возможности начала «Третьей мировой войны»

Бывший сербский президент Александр Вучич заявил о возможности начала «Третьей мировой войны», так как Европа тратит огромные деньги на вооружение.

«Я был бы самым счастливым человеком, если бы ошибся. Но я боюсь, что я не ошибаюсь. Если вы не видите, как вооружается Европа, то вы просто делаете вид, что не видите. А почему вооружается, для чего? Это как в драмах Чехова. Если в первом акте висит ружье, в третьем оно выстрелит», — сказал Вучич в интервью Youtube-каналу «Осторожно, Собчак».

Он подчеркнул, что европейцы вкладывают огромные деньги и «драматически вооружаются», хвастаясь этим. Евросоюз становится «все сильнее и мощнее».

При этом, по словам сербского лидера, президент РФ Владимир Путин «не блефует» о возможности применения ядерного оружия. В случае прямого нападения на Россию Москва «в ту же секунду ответит ядерным оружием», однако первой не применит его.

Вучич предположил, что российско-украинский конфликт закончится личными переговорами Путина и Зеленского, «но у кого-то будет значительное преимущество».

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