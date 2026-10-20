В Шаховской сдали в аренду самый бюджетный участок недели

Участок в деревне Рождественно муниципального округа Шаховская стал самым бюджетным по итогам земельно-имущественных торгов в Подмосковье за 12–16 октября 2026 года. Годовая аренда составила 60 407,88 руб., сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

С 12 по 16 октября 2026 года в Подмосковье провели 61 земельно-имущественный аукцион. Комитет по конкурентной политике Московской области еженедельно отмечает лоты, начальная цена которых практически не выросла на торгах.

Самый бюджетный участок в аренду вновь находится в муниципальном округе Шаховская. Земля площадью чуть больше 25 соток в деревне Рождественно предназначена для индивидуального жилищного строительства. В аукционе участвовали два претендента. Итоговая годовая арендная плата выросла минимально — до 60 407,88 руб.

С начала 2026 года победители торгов в округе Шаховская получили 112 земельных участков в аренду и 85 — в собственность.

На Едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ размещено более 2000 лотов земли и недвижимости.

Комитет по конкурентной политике Московской области публикует информацию о закупках и торгах в мессенджере МАКС. Там доступны подборки актуальных лотов, сведения об аукционах, поиске выставленного на торги имущества и земельных участков, а также о подаче заявок на участие.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.