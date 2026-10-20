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В Мелихове покажут спектакль «Черная курица или Подземные жители»

Театр «Чеховская студия» 25 октября в 12:00 представит семейный спектакль «Черная курица или Подземные жители» в Театральном дворе музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово» в муниципальном округе Чехов, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Спектакль «Черная курица или Подземные жители» поставлен по сказочной повести Антония Погорельского. Режиссер Никита Беляев сопоставил реальный и фантастический миры, показав их глазами ребенка.

Артисты театра «Чеховская студия» расскажут о чести, достоинстве и доброте через путешествие мальчика Алеши в магический мир жителей подземной страны.

В постановке заняты заслуженная артистка РФ Наталья Беляева, Даниил Хацкин, Сергей Кирюшкин, Андрей Богданов, Владимир Курочкин и Юлия Богданова. Художник спектакля — Ольга Васильева.

Показ пройдет 25 октября в 12:00 в Театральном дворе музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово». Билеты доступны на сайте музея. Возможна оплата по «Пушкинской карте». Возрастное ограничение — 6+.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.