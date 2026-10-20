В Подмосковье выставили на торги 185 объектов земли и недвижимости

Комитет по конкурентной политике Московской области с 12 по 16 октября 2026 года выставил на торги 185 объектов для продажи и аренды, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

На торги выставили 104 земельных участка в аренду и 68 на продажу, три здания с земельными участками на продажу и одно в аренду. Также предложены четыре нежилых помещения на продажу, четыре в аренду и одно здание на продажу.

Участки для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и личного подсобного хозяйства подходят для возведения частного дома. В деревне Шебаршино Можайского муниципального округа сдается в аренду участок под ИЖС площадью почти 9 соток. Начальная цена — 15 075,96 руб. в год. В селе Покровское Рузского муниципального округа продается земельный участок под ИЖС площадью почти 14 соток. Начальная цена — 838 063,5 руб.

Для бизнеса в городском округе Серпухов предлагают в аренду нежилое помещение под коммерческую деятельность площадью 198,20 кв. м.

Выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте Единого портала торгов Московской области. Все торги в Подмосковье проходят в электронной форме. Для участия необходимо получить усиленную квалифицированную электронную подпись в любом аккредитованном удостоверяющем центре.

Обзоры законодательства (44-ФЗ, 223-ФЗ, ЗИТ) и пошаговые инструкции по участию в земельно-имущественных торгах Подмосковья доступны на странице комитета по конкурентной политике Московской области в мессенджере МАКС.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.