Московские ГБУ «Жилищник» набирают работников из Индии

Столичные ГБУ «Жилищники» набирают работников из Индии. В районе Отрадное заключили контракт на 15 млн, а в Южном Бутове выделили почти 2 млн, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

«Жилищник» района Южное Бутово планирует трудоустроить 25 граждан Индии. На эти цели планируется потратить 1,925 млн рублей, что составляет примерно 77 тыс. рублей на кандидата. Подрядчик обязан не только найти подходящих сотрудников, но и оформить все необходимые документы: разрешения на работу, приглашения для рабочей визы, ДМС, ИНН и СНИЛС. Также нужно организовать медицинское обследование и дактилоскопию, помочь с получением банковской карты, SIM-карты и регистрацией на портале «Госуслуги».

В услуги входит трансфер из аэропорта, содействие в адаптации на новом месте в течение 60 дней и трехразовое питание в первые 15 рабочих дней — до получения первой зарплаты.

В районе Отрадное закупили рекрутинговые услуги для 200 человек. В техническом задании отдельно прописано, что искать кандидатов нужно только среди граждан Индии. «Жилищник» подписал контракт на 15 млн рублей. При этом в опубликованных документах не указано, какие именно должности займут индийцы.

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