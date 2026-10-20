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Предприятия Подмосковья приглашают на выставку пластмасс в Стамбуле

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области открыл прием заявок на международную выставку Plast Eurasia 2026. Она пройдет в Стамбуле со 2 по 5 декабря, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

К участию в Plast Eurasia 2026 приглашают малые и средние предприятия Подмосковья — производителей оборудования для переработки пластмасс, поставщиков полимерного сырья, химических компонентов и технологических решений.

Plast Eurasia — одна из крупнейших выставок индустрии пластмасс в Турции и ключевая площадка евразийского региона. Экспозиция объединяет всю отраслевую цепочку: производителей оборудования, поставщиков сырья и технологий, а также предприятия, использующие полимерные материалы.

Подробная информация о выставке и прием заявок доступны на сайте фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области: https://exportmo.ru/plasteurasia2026.

Актуальные мероприятия для экспортеров опубликованы в разделе «Мероприятия» на сайте фонда: https://exportmo.ru/events. Даты необходимо уточнять дополнительно: они могут меняться по независящим от фонда причинам.

Сведения о мерах поддержки подмосковных экспортеров размещены на инвестиционном портале региона: https://export.invest.mosreg.ru/catalog. Поддержка предпринимателей осуществляется в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.