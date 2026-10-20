В Одинцовском округе обновили электросети для более 435 жителей Жаворонок

Сотрудники «Мособлэнерго» в середине октября завершили ремонт четырех высоковольтных кабельных линий в селе Жаворонки Одинцовского округа. Работы повысили надежность электроснабжения более 435 жителей, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Специалисты Одинцовского производственного отделения «Мособлэнерго» обновили четыре высоковольтные кабельные линии от распределительной трансформаторной подстанции № 31045 до подстанции № 178. Работы выполнили по программе капитального ремонта объектов электросетевого хозяйства.

Энергетики демонтировали изношенные участки и проложили 800 метров новых кабельных линий с улучшенными изоляционными характеристиками. Перед вводом сети в эксплуатацию специалисты провели контрольно-измерительные испытания и пусконаладочные работы.

Ремонт позволил восстановить проектные характеристики электросети и минимизировать риск технологических нарушений. Обновленные линии обеспечивают стабильное распределение нагрузки и бесперебойное электроснабжение домов в предстоящий осенне-зимний период.

«В селе Жаворонки мы обновили четыре высоковольтные кабельные линии, заменили изношенные участки на современный кабель и провели полный комплекс испытаний. Это особенно важно перед зимой, когда нагрузка на сети возрастает», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Министр добавил, что реализация программы капитального ремонта продолжится, чтобы инфраструктура Подмосковья работала надежно в любых условиях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в новогодние праздники регион вновь установил рекорды по потреблению электроэнергии, поэтому необходимо обратить внимание на программы капитального ремонта и модернизации сетей.

«Еще раз обращаю внимание на роль «Россетей» и «Мособлэнерго». Никакая вода, никакое тепло не придет в дом, в систему, если есть сколько-нибудь значимые проблемы в энергоснабжении. А мы очередной раз на новогодних праздниках били рекорды по энергопотреблению. Также с вами говорили о том, что дальше энергопотребления будет больше», — подчеркнул Воробьев.