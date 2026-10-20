В Люберцах откроют выставку «Анри Матисс. Взгляд»

Выставка «Анри Матисс. Взгляд» начнет работу 30 октября в Музейно-выставочном комплексе Люберец. Посетители увидят 120 литографий и познакомятся с текстами художника, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Выставка «Анри Матисс. Взгляд» будет работать с 30 октября до 27 декабря в Музейно-выставочном комплексе Люберец. Экспозиция посвящена творчеству одной из ключевых фигур западноевропейской культуры XX века. Возрастная маркировка — 0+.

Матисс работал как живописец, график, скульптор и театральный декоратор. Он также создал новое направление декоративного искусства — аппликации из бумаги, раскрашенной гуашью. Серия таких работ вошла в книгу «Джаз», один из экземпляров которой полностью представлен на выставке.

В экспозицию включены 120 литографий, а также фрагменты статей, писем и размышлений Матисса. Они раскрывают его не только как художника, но и как мыслителя, для которого искусство было путем к внутренней свободе.

Особое место занимают портреты. В них Матисс передавал чувства и эмоции, искал новые способы изображения человека и окружающего мира. Другой важный мотив — окно, которое позволяло соединить трехмерное пространство с плоскостью холста. Эта серия показывает эксперименты художника с перспективой, ритмом и светом.

Выставка знакомит с разными сторонами творчества Матисса, который на протяжении жизни выходил за рамки отдельных направлений и привычных правил. Подробная информация размещена на сайте Музейно-выставочного комплекса Люберец.

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