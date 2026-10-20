Рэпера Navai отпустили из казахстанского СИЗО под залог, он летит в РФ

Уголовное дело в отношении рэпера Navai (настоящее имя Наваи Бакиров) не закрыто, подписки о невыезде у него нет, но его отпустили из СИЗО, сообщает Mash .

13 октября Navai задержали в Жамбылской области Казахстана на КПП близ границы «Кордай» во время въезда артиста на территорию республики. У него в машине нашли наркотики. По данным Mash, речь идет, предположительно, о 2,5 г марихуаны. Кордайский районный суд отправил Бакирова под арест на 2 месяца.

Сотрудники СИЗО не знали, что его отпустят. Они получили постановление об освобождении только сейчас, а 19 октября рэпера перевели в районный ИВС и освободили.

Navai уже летит в Россию. Но его юрист не в курсе происходящего.

«Я об этом ничего не знаю», — сказала адвокат музыканта РЕН ТВ.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.