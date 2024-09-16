Один водитель избил другого во время дорожного конфликта в Красногорске

На дороге водители не смогли разъехаться во дворе. Тогда один из них попросил другого сдать назад, чтобы можно было выехать. В ответ на просьбу мужчина накинулся на водителя, начал душить его и бить.

На помощь жертве агрессивного мужчины пришли очевидцы.

«У меня сильно запищали парктроники, я думал есть помеха, попросил сдать назад, но по видео теперь тоже вижу, что ничего не мешало, но в моменте я не понял и попросил отъехать и понеслась, я даже не понял, что не так», — поделился пострадавший.

Конфликт попал на видео. В записи видно, как один из водителей в ответ на просьбу быстро выходит из авто, подходит к мужчине и начинает его душить. Позднее их пытался разнять очевидец, но не сильно в этом преуспел.