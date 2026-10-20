В Подмосковье подали 33 тыс заявлений о наличии объектов культурного наследия

Пользователи регионального портала Подмосковья с начала 2026 года около 33 тыс. раз обратились за заключением о наличии объектов культурного наследия на земельном участке, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

С начала года услугой по выдаче заключений о наличии объектов культурного наследия на земельном участке на региональном портале воспользовались около 33 тыс. раз.

Услуга «Выдача заключения о наличии объектов культурного наследия» доступна в разделе «Бизнесу» — «Земля» — «Природа и культурное наследие». Заявление могут подать индивидуальные предприниматели, юридические и физические лица. Для этого нужно авторизоваться через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) и заполнить онлайн-форму.

Искусственный интеллект распознает и анализирует загружаемые документы во время заполнения заявления. Если файлы прикреплены неверно, система показывает подсказку, и заявитель может сразу заменить документы.

Перед началом строительных, земляных или других работ на участке необходимо получить заключение об ограничениях и наличии либо отсутствии на этой территории объектов культурного наследия.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что внедрение искусственного интеллекта в работу госуправления важно и помогает экономить ресурсы, время.

«Любая трансформация — это как правило сопротивление. <…> Считаю эту работу по внедрению искусственного интеллекта в госуправление важной. Она позволяет экономить ресурсы, время. Ее нужно продолжать и по другим направлениям», — сказал Воробьев.