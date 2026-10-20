В Серпухове откроют персональную выставку пейзажиста Виктора Комиссарова

Выставка Виктора Комиссарова «Красота и Вечность в двух шагах» начнет работу 21 октября в Серпуховском историко-художественном музее. Экспозицию разместят на втором этаже главного здания — особняка А. В. Мараевой, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Выставка «Красота и Вечность в двух шагах» объединит станковые работы и пленэрные этюды Виктора Комиссарова. Они раскрывают разные грани авторского видения. Приемы живописи помогают художнику передавать изменчивость света, глубину пространства, прозрачность воздуха и богатство природных красок.

Виктор Комиссаров — мастер лирического пейзажа, член союза художников России, союза художников и реставраторов и Евразийского союза художников. Он отмечен многочисленными наградами за организацию и участие в персональных выставках и экспозициях художественных союзов. Его персональные выставки проходили в Москве, Санкт-Петербурге, Калуге, Серпухове и Чухломе, а передвижная экспозиция побывала в городах Калужской области. Работы живописца хранятся в музеях и частных коллекциях.

Художник учился в Студии военных художников имени М. Б. Грекова, в мастерской Марка Домащенко, много рисовал и писал в свободное время. На его становление как пейзажиста повлияла работа с Алексеем Грицаем и Михаилом Абакумовым. Главным своим учителем Комиссаров называет русскую природу.

Выставка будет работать с 21 октября до 22 ноября. Билеты доступны на сайте Серпуховского историко-художественного музея. Возрастное ограничение — 6+.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.