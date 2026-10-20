Нейрохирурги Истринской больницы спасли женщину от потери способности ходить

Ксения год страдала от болей в пояснице, усиливавшихся при нагрузке и смене положения тела. Обследование выявило спондилолистез: один из позвонков потерял устойчивость и смещался вперед. После консультации невролога пациентку направили к нейрохирургу Николаю Карпову. Изучив снимки, он установил, что даже небольшая нагрузка грозила смещением позвонка и сдавлением спинного мозга и его корешков.

Пациентку планово госпитализировали и выполнили декомпрессивно-стабилизирующую операцию. Хирурги устранили сдавление нервных структур и зафиксировали позвонки четырехвинтовой конструкцией, восстановив правильное положение позвоночника. Вмешательство длилось 2 часа 40 минут. Такая операция относится к высокотехнологичной медицинской помощи и выполняется по квотам ОМС.

«При естественном течении ее заболевания, если бы она не обращалась за медицинской помощью, степень этого листеза постепенно бы увеличивалась и была бы уже не первой, а второй или третьей, что привело бы к неминуемому сужению спинномозгового канала. И в последующем пациентка могла потерять возможность ходить», — пояснил нейрохирург Николай Карпов.

На следующие сутки Ксения самостоятельно встала и начала ходить, а на четвертые ее выписали. Неврологических нарушений не было, поэтому специализированная реабилитация не потребовалась. Пациентка уже вернулась к обычной жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.