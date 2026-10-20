В Волоколамской больнице провели более 18 тыс КТ-исследований за девять месяцев

Волоколамская больница за первые три квартала 2026 года выполнила более 18 тыс. компьютерных томографий. Обследования проводят в плановом и экстренном порядке, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

За девять месяцев 2026 года в Волоколамской больнице провели более 18 тыс. КТ-исследований. Компьютерная томография — один из наиболее востребованных и информативных методов диагностики, позволяющий оперативно оценить состояние органов и систем пациента.

«Своевременная диагностика помогает быстро выявить заболевание и начать лечение. Благодаря установленному в больнице оборудованию мы выполняем весь спектр необходимых исследований. Помощь жители получают рядом с домом», — отметила главный врач Волоколамской больницы Анжела Магомедова.

По ее словам, современный аппарат позволяет исследовать грудную клетку, опорно-двигательный аппарат, брюшную полость и малый таз, а также сосуды головного мозга. Диагностика помогает выявлять нарушения мозгового кровообращения, тромбозы, доброкачественные и злокачественные новообразования, травмы.

Жители округа могут пройти КТ планово или экстренно. Плановые исследования проводят по полису ОМС при наличии направления лечащего врача. Запись доступна через региональный портал госуслуг «Здоровье» или по единому номеру 122.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.