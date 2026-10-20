В Дмитровском округе отработали эвакуацию людей с горнолыжного подъемника

Спасатели провели учения в горнолыжном клубе «Сорочаны» Дмитровского округа перед зимним сезоном. Участники проверили готовность к аварийной остановке кресельного подъемника, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

В тренировке участвовали сотрудники Дмитровского пожарно-спасательного гарнизона, аварийно-спасательного формирования «СОЮЗСПАС», представители администрации курорта и городских служб жизнеобеспечения.

По сценарию технический сбой остановил подъемник, и пассажиры оказались заблокированы на высоте. Спасатели отработали эвакуацию людей из кресел и безопасный спуск на землю с помощью специализированных альпинистских устройств.

Участники также проверили оперативность передачи информации от администрации курорта экстренным службам и согласованность действий при развертывании сил на месте условного происшествия.

На завершающем этапе медицинские специалисты и спасатели отработали первую помощь условным пострадавшим. Они продемонстрировали методы стабилизации состояния людей с травмами и переохлаждением в зимних условиях.

По итогам учений руководство гарнизона отметило готовность персонала курорта и спасательных подразделений к повышенной нагрузке. Такие тренировки помогают снизить риски для посетителей горнолыжных комплексов и обеспечить оперативное реагирование на происшествия зимой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию.

«Очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию. Вы это прекрасно знаете — и те, кто работает недавно, и те, кто работает продолжительное время. Это отличительная черта команды, которая должна у нас присутствовать постоянно», — подчеркнул Воробьев.