Заколол шилом из-за наследства: мужчина убил племянника в Пушкине

Местного жителя арестовали в Пушкине по обвинению в убийстве племянника. Он заколол шилом 33-летнего родственника во время конфликта из-за наследства, сообщает СУ СК России по Московской области.

Преступление произошло в доме на проезде Пришвина. Дядя и племянник поругались из-за наследства. Во время ссоры 55-летний мужчина нанес родственнику несколько ударов шилом, он скончался на месте.

После убийства мужчина отвез тело в лесополосу и сбросил в коллектор. Жена убитого подала в полицию заявление о пропаже. Во время допросов дядя признался в убийстве.

По его словам, причиной расправы над племянником послужил давний конфликт из-за наследства. Мужчине предъявили обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Расследование продолжается.

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