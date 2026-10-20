В Волоколамске провели Единый день диспансеризации

Единый день диспансеризации 17 октября во взрослой поликлинике Волоколамска посетили 48 человек старше 18 лет, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В субботу, 17 октября, жители Волоколамского округа за несколько часов прошли обследование во взрослой поликлинике. Оно включало заполнение опросников, прием терапевта, электрокардиографию, флюорографию, общий и биохимический анализы крови.

«По итогам первичного этапа некоторые пациенты будут направлены на второй, более углубленный этап диспансеризации. Дополнительная диагностика назначается при обнаружении любых отклонений, что помогает своевременно выявить скрытые риски и установить верный диагноз», — рассказал заведующий взрослой поликлиникой Волоколамска Руслан Корсаков.

Он отметил, что регулярные обследования особенно рекомендуются людям старше 40 лет. В этом возрасте возрастает вероятность развития гипертонии, сахарного диабета и злокачественных новообразований. Своевременная диагностика позволяет начать лечение на ранних стадиях и избежать серьезных последствий.

Пройти диспансеризацию во взрослой поликлинике Волоколамска можно и в будни с 8:00 до 12:00. Запись доступна через региональный портал Госуслуг «Здоровье» или по единому номеру 122.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.