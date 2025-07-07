В Балашихе женщина ранила своего приятеля шампуром

В одном из парков микрорайона Железнодорожный в Балашихе женщина в ходе конфликта ударила своего приятеля шампуром для шашлыков, сообщает РЕН ТВ .

Причина конфликта не уточняется. Отмечается, что 38-летняя подозреваемая распивала алкоголь вместе с 41-летним пострадавшим. Женщина схватила шампур и поразила им своего собутыльника.

Пострадавшего госпитализировали. Подозреваемая задержана. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее сообщалось, что мужчина раздробил жене кости черепа, из-за чего она и погибла. Рядом с трупом девушки обнаружили предметы, которые применялись во время убийства. Среди них табуретка, канцелярский нож, отвертки и лопата.