Раздроблены кости черепа: муж приковал жену наручниками и пытал за желание уйти

В подмосковном Пущине произошел страшный случай домашнего насилия. В арендованной квартире обнаружили тела супругов. Предполагается, что мужчина раздробил кости черепа жене, затем свел счеты с собственной жизнью, пишет SHOT .

Первой тревогу забила свекровь, которая не могла дозвониться до сына и его семьи. Она приехала к супружеской паре домой, открыла квартиру и застала жуткую картину: помещение было залито кровью, а к стеллажу было приковано наручниками тело 39-летней женщины.

Предполагается, что потерпевшая погибла от сильных травм головы. У нее зафиксировали в том числе раздробленность костей черепа. Рядом находились разные предметы, которые, вероятно, использовались при убийстве: окровавленная табуретка, отвертки, канцелярский нож и лопата.

По предварительным данным, причиной трагедии стало желание женщины развестись. Не выдержав этого, муж подверг ее жестоким пыткам, а после совершил самоубийство. Его тело нашли недалеко от жены.

Незадолго до гибели потерпевшая успела рассказать подруге, что муж постоянно обвинял ее в измене без причины и устраивал скандалы из-за ревности. Она хотела расстаться, но не смогла вырваться из губительных отношений. У супругов остался общий 16-летний сын.

Где в момент убийства находился юноша, не уточняется. В настоящее время молодой человек пребывает в состоянии шока после гибели обоих родителей. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.