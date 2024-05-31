В Балашихе молния убила человека

сегодня в 21:08

В пятницу в подмосковной Балашихе произошла гроза. В результате непогоды один человек погиб от удара молнии, сообщает Telegram-канал « Балашиха! Рулит ».

На кадрах видео, попавшего в сеть, видно, что мужчина собирался перейти дорогу в районе Шоссе Энтузиастов около ТЦ «Глобус», когда в него ударила молния.

От полученных травм 63-летний мужчина скончался на месте.

Ранее синоптики предупредили москвичей и жителей области о грозах, ливне и сильном ветре. Они попросили соблюдать меры предосторожности.