В Балашихе молния убила человека
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В пятницу в подмосковной Балашихе произошла гроза. В результате непогоды один человек погиб от удара молнии, сообщает Telegram-канал «Балашиха! Рулит».
На кадрах видео, попавшего в сеть, видно, что мужчина собирался перейти дорогу в районе Шоссе Энтузиастов около ТЦ «Глобус», когда в него ударила молния.
От полученных травм 63-летний мужчина скончался на месте.
Ранее синоптики предупредили москвичей и жителей области о грозах, ливне и сильном ветре. Они попросили соблюдать меры предосторожности.