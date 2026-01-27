сегодня в 23:50

В Балашихе легковушка сбила ребенка на санках

Легковой автомобиль наехал на пятилетнюю девочку, которую родители перевозили на санках через нерегулируемый пешеходный переход в Балашихе, ребенка госпитализировали, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.

Авария произошла на проспекте Жуковского в микрорайоне Кучино.

Предварительно, 37-летний водитель находясь на рулем автомобиля марки Ford, сбил ребенка, которого родители перевозили в санках через нерегулируемый пешеходный переход.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее городские экстренные службы выехали на место аварии, которая случилась на Сущевском Валу возле дома номер 65.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.