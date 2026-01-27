Несколько машин попали в ДТП на Сущевском Валу в Москве и спровоцировали пробку

Городские экстренные службы выехали на место аварии, которая случилась на Сущевском Валу возле дома номер 65. Из-за этого ДТП образовалась пробка, сообщает московский Дептранс .

Предварительно установлено, что в аварии столкнулись несколько машин. Подробности инцидента пока выясняются.

Информация о том, есть ли пострадавшие в результате столкновения, уточняется. Данные о состоянии людей будут известны позже.

Из-за происшествия на этом участке дороги образовалась пробка. Водителям рекомендуют проложить маршрут по другим улицам, чтобы не усугублять ситуацию и не терять время в пути.

