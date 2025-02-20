В Азовском море тонет корабль с тысячами тонн груза

Baza: сухогруз с 3000 т кукурузы тонет в Азовском море

В Азовском море начал тонуть сухогруз «Павел Грабовский», плавающий под флагом Панамы и перевозящий 3000 тонн кукурузы. Он плыл из Ростова-на-Дону в турецкий Самсун, сообщает Baza .

Длина сухогруза — 114 метров, ширина — 14 метров. Он получил пробоину в днище у порта Азов, где проплывал 16 февраля.

После повреждения судна экипаж не стал объявлять сигнал бедствия, но запросил разрешение на вход в порт для починки корабля. Пока это невозможно, поскольку сухогруз может сесть на мель. Морякам придется дожидаться повышения уровня воды на побережье, отмечает издание.

На помощь тонущему сухогрузу отправили ледоколы «Капитан Чудинов» и «Капитан Демидов».

Прочие обстоятельства выясняются.

Ранее в Ленинградской области тонул танкер со 130 000 тоннами мазута. Перед ЧП на корабле прозвучали три взрыва.