В Азербайджане за 12 часов произошли 2 землетрясения

У побережья Азербайджана в Каспийском море за 12 часов произошли два ощутимых землетрясения, сообщает RT .

Отмечается, что 12 апреля произошло землетрясение магнитудой 4,6 на глубине 18 километров.

Позже было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,3 на глубине 74 километра.

Ранее серия землетрясений обрушилась на Ставропольский край. 22 марта Подземные толчки зафиксировали недалеко от Георгиевска на глубине 15 километров. До этого в этом же районе произошло более ощутимое землетрясение магнитудой 3,4.

