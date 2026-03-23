На Ставрополье обрушилась серия землетрясений

Утром 23 марта в Георгиевском округе Ставропольского края произошло землетрясение магнитудой 2,4. Разрушений и пострадавших нет, сообщает newstracker.ru со ссылкой на ТАСС.

По данным регионального МЧС, подземные толчки зафиксировали недалеко от Георгиевска на глубине 15 километров. Магнитуда составила 2,4 — такие колебания считаются слабыми и обычно регистрируются только приборами.

В ведомстве уточнили, что разрушений и жертв нет, службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Накануне, 22 марта около 18:30, в этом же районе произошло более ощутимое землетрясение магнитудой 3,4. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, толчки почувствовали жители Георгиевска. В социальных сетях горожане писали, что «тряхануло нормально»: в квартирах шаталась мебель и стены. Наиболее сильные колебания ощущались в районе Маслозавода.

Ранее землетрясения фиксировали в регионе в конце прошлого года и летом 2025 года. Тогда магнитуда достигала 3,5–4 баллов.

