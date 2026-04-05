В Австралии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5

Отмечается, эпицентр подземных толчков находился в 99 километрах к югу от города Юлара, где проживают около 2,2 тыс. человек, а также в 1245 км северо-западнее от города Аделаида, где проживает свыше 1,225 млн человек. Очаг залегал на глубине десять км.

О пострадавших или разрушениях не сообщается.

Ранее серия землетрясений обрушилась на Ставропольский край. 22 марта Подземные толчки зафиксировали недалеко от Георгиевска на глубине 15 километров.