В Австралии три человека погибли при крушении самолета в аэропорту
В результате крушения легкомоторного самолета в Австралии погибли 3 человека, сообщает РИА Новости.
Авиакатастрофа произошла в аэропорту Шеллхарбор.
Экстренные служб получили уведомление о крушении легкомоторного самолета утром по местному времени.
Отмечается, что самолет разбился вскоре после взлета.
