сегодня в 05:40

В Австралии три человека погибли при крушении самолета в аэропорту

В результате крушения легкомоторного самолета в Австралии погибли 3 человека, сообщает РИА Новости .

Авиакатастрофа произошла в аэропорту Шеллхарбор.

Экстренные служб получили уведомление о крушении легкомоторного самолета утром по местному времени.

Отмечается, что самолет разбился вскоре после взлета.

Ранее истребитель-перехватчик МиГ-31 потерпел аварию при заходе на посадку после выполнения планового учебно-тренировочного полета в Липецкой области.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.