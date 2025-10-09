Истребитель МиГ-31 потерпел крушение в Липецкой области

Истребитель-перехватчик МиГ-31 потерпел аварию при заходе на посадку после выполнения планового учебно-тренировочного полета в Липецкой области.

Оба члена экипажа своевременно катапультировались и не получили угрожающих жизни травм. Спасательные службы оперативно прибыли на место происшествия.

По данным Shot, при заходе на посадку в Липецкой области у истребителя-перехватчика МиГ-31 произошел отказ системы выпуска шасси. Экипаж принял решение увечь боевую машину от жилых домов, катапультировавшись лишь за секунды до падения самолета. Как сообщают источники, именно этот героический поступок предотвратил возможные жертвы среди гражданского населения.

Самолет рухнул в лесном массиве Чаплыгинского района, где возник пожар, оперативно ликвидированный спасательными службами.