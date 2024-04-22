В Авдеевке нашли заминированные тайники ВСУ с арсеналом вооружения НАТО

В Авдеевке сотрудники ФСБ обнаружили заминированные схроны, в которых находились 700 артснарядов «натовского» образца 155-мм и медицинские шприцы с неизвестным веществом, сообщает «Царьград» .

По версии УФСБ по ДНР, тайники бросили бойцы армии Украины при отступлении из города.

Кроме того, в украинских схронах находились 139 танковых снарядов и 10 тыс. боеприпасов к стрелковому оружию. Все обнаруженные вооружения — иностранного производства, заявили в ФСБ. Также украинские военные оставили в тайниках гранатометные выстрелы и различные виды гранат.

Ранее бойцы ФСБ задержали завербованного Украиной россиянина, который взорвал машину экс-сотрудника СБУ в Москве.

