ФСБ задержала агента Киева, который подорвал машину экс-сотрудника СБУ в Москве

В ЦОС ФСБ России заявили, что задержанный мужчина 1983 года рождения признался в совершении преступления. Он совершил подрыв по указанию куратора, который действовал напрямую от главы СБУ Василия Малюка.

После начала СВО мужчина выехал на Украину. Его завербовала СБУ в октябре прошлого года. Он вернулся в Россию в марте этого года, получил компоненты взрывного устройства, собрал его, затем разведал местность и заминировал автомобиль Прозорова.

Бывший полковник СБУ выжил после подрыва, он не получил серьезных травм. Прозоров заявил, что подрыв его автомобиля в Москве является попыткой теракта украинских спецслужб. Взрывное устройство было заложено под местом водителя.