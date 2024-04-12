Экс-сотрудник СБУ Прозоров заявил, что за покушением на него в Москве стоит Киев

Бывший полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил, что подрыв его автомобиля в Москве является попыткой теракта украинских спецслужб. Соответствующее видео в Telegram-канале опубликовал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«У меня нет сомнений: это очередная попытка террористического акта, совершенная киевским режимом и его спецслужбами», — сказал Прозоров.

В пятницу днем на Коровинском шоссе в Москве после запуска двигателя взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser. Предварительно, взрывное устройство было заложено под местом водителя. Владельцем авто и пострадавшим оказался экс-сотрудник СБУ по Запорожской области, перешедший на сторону РФ. В 2023 году на него уже готовили покушение.

В результате взрыва также пострадали два стоящих рядом автомобиля. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.